Ростех просит передать участок в Ленобласти с риском радиации лицензированной организации

ФГУП «Российский научный центр» Прикладная химия», которое находится в подчинении Ростеха, предлагает отдать участок в Ленинградской области, где ввели режим повышенной готовности из-за возможности загрязнения радиацией, организации с лицензией на обращение с радиоактивными веществами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на РНЦ «Прикладная химия».

Как рассказали в РНЦ, у центра «Прикладная химия» отсутствует лицензия на обращение с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами, «организация не ведет никакой деятельности в этой сфере» и у нее нет права осуществлять работы на указанной территории.

«Для решения проблемных вопросов необходимо, чтобы государство в лице территориального управления Росимущества передало право собственности на участок радиохимического комплекса уполномоченной организации, осуществляющей деятельность в области использования атомной энергии и имеющей соответствующую лицензию», — заявили в центре.

РНЦ «Прикладная химия» окончательно перешел в ведение Ростеха от Минобрнауки в декабре 2020 года. В РНЦ отметили, что участок радиохимического комплекса, о котором идет речь, уже порядка 30 лет не используется центром «Прикладная химия» и на данный момент не находится в собственности предприятия.

Ранее вице-губернатор региона Михаил Ильин заявил о введении в поселке Кузьмолово Ленинградской области режима повышенной готовности в связи с радиационной опасностью.

На территории Кузьмолово расположено предприятие ФГУП «РНЦ Прикладная химия», которое производит фторполимерные пленки, детекторы радиационного контроля, твердые источники кислорода и другую продукцию.