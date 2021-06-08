В ЮАР женщина родила 10 детей, установив новый мировой рекорд

В ЮАР женщина установила новый мировой рекорд, родив сразу десятерню. Об этом сообщает местный портал IOL.

37-летняя Госиаме Тамара Ситоле родом из южноафриканской провинции Гаутенг. Женщина родила семь мальчиков и трех девочек, находясь на восьмом месяце беременности. При этом врачи ожидали, что детей родится восемь.

Предыдущий рекорд был установлен месяц назад. Его установила 25-летняя жительница Мали Халиме Сисси, которая за раз родила девять детей.

Ранее петербурженка родила девочку весом больше пяти килограммов.