В ЮАР женщина родила 10 детей, установив новый мировой рекорд
Геннадий Свидригайлов
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В ЮАР женщина установила новый мировой рекорд, родив сразу десятерню. Об этом сообщает местный портал IOL.
37-летняя Госиаме Тамара Ситоле родом из южноафриканской провинции Гаутенг. Женщина родила семь мальчиков и трех девочек, находясь на восьмом месяце беременности. При этом врачи ожидали, что детей родится восемь.
Предыдущий рекорд был установлен месяц назад. Его установила 25-летняя жительница Мали Халиме Сисси, которая за раз родила девять детей.
Ранее петербурженка родила девочку весом больше пяти килограммов.
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