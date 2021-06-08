Начальник охраны Ельцина оценил пощечину Макрону

Начальник президентской службы безопасности Бориса Ельцина Александр Коржаков прокомментировал «Газете.Ru» работу спецслужб в связи с ситуацией, когда французский лидер Эммануэль Макрон получил пощечину от неизвестного мужчины во время поездки в департамент Дром.

По его мнению, охранная служба президента не допустила бы подобное и не могла одобрить ситуацию, при которой президент оказывается в уязвимой позиции. Поэтому вина за случившееся лежит на самом президенте, который, как отметил Коржаков, решил «выпендриться» и вопреки рекомендациям охраны подойти к толпе.

«В Америке, например, президенты дают две клятвы, одну клятву — народу, а вторую — исполнять все указания службы охраны. В данный момент француз решил «выпендриться», а я на сто процентов уверен, что охрана была против», — рассказал Коржаков.

Ранее в сети распространилось видео, как во время одной из поездок Макрон подходит к ограждениям, за которыми стояли граждане, и в это время один мужчина наносит удар по лицу политика.

По факту инцидента были арестованы два человека за «умышленное насилие над лицом, наделенным государственной властью».