В Петербурге разместили изображение маршала Жукова без одной «Золотой Звезды»

В Санкт-Петербурге изображение четырежды Героя Советского Союза маршала Георгия Жукова разместили на билборде с тремя «Золотыми Звездами» на груди вместо четырех, сообщает «Фонтанка».

Фотография с билборда на Северном проспекте распространилась в соцсетях 8 июня. Местные жители посчитали, что память полководца оскорбили, изобразив его с тремя звездами.

В основе изображения Жукова лежит портрет, написанный Павлом Кориным к декабрю 1945 года. Маршал, позировавший Корину в Берлине, распорядился завершить картину побыстрее. На тот момент у полководца были только три золотые звезды. Четвертую звезду он получил в декабре 1956 года «За подавление венгерского фашистского мятежа» и в связи с 60-летием со дня рождения.

Георгий Константинович Жуков — советский полководец, маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа». В ходе Великой Отечественной войны последовательно занимал должности начальника Генерального штаба, командующего фронтом, члена Ставки Верховного Главнокомандования, Заместителя Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР. В послевоенное время занимал пост Главкома Сухопутных войск, командовал Одесским, затем Уральским военными округами.

После смерти Иосифа Сталина стал первым заместителем Министра обороны СССР, с 1955 года по 1957 год — Министром обороны СССР. В 1957 году маршал Жуков попал в хрущевскую опалу и был выведен из состава Президиума ЦК и ЦК КПСС, а также освобожден от должности министра обороны СССР.