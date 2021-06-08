Ученые раскрыли тайну возникновения северного сияния

Физики из университета Айовы доказали, что самые яркие полярные сияния создаются мощными электромагнитными волнами во время геомагнитных бурь. Об этом сообщает CNN.

Исследование показывает, что электромагнитные волны, известные также как альвеновские волны, ускоряют движение электронов к Земле, заставляя частицы производить красочный световой эффект, известный как северное сияние.

«Измерения показали, что эта небольшая группа электронов подвергается резонансному ускорению электрическим полем альфвеновской волны, подобно тому, как серфер ловит волну и постоянно ускоряется, когда движется вместе с ней», — объяснил доктор физики и астрономии в университете Айовы и соавтор исследования Грег Хоуз.

Идея «серфинга» электронов по электрическому полю — теория, впервые представленная в 1946 году российским физиком Львом Ландау и получившая название «затухание Ландау». Его теория теперь доказана, отмечает издание.

Чтобы подтвердить версию Ландау, физики провели эксперимент, воссоздав магнитное поле Земли с помощью мощных катушек и специальной камеры. Внутри камеры ученые создали плазму, похожую на ту, что существует в космосе около нашей планеты, и запустили по ней альвеновские волны.

Хотя эксперимент не воссоздал красочное мерцание, измерения в лаборатории показали, что электроны, перемещающиеся по альвеновским волнам, вызывают полярное сияние, отметил Хоуз.

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