Минздрав: «Спутник V» и «Спутник Лайт» можно использовать для ревакцинации

В Минздраве России заявили, что отечественные вакцины против коронавируса «Спутник V» и «Спутник лайт» могут использоваться при ревакцинации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве отметили, что оба препарата могут эффективно применяться для ревакцинации, в том числе тех граждан, кто изначально прививался ими.

«Вакцина «Спутник лайт» показана к применению у лиц в возрасте от 18 до 60 лет. Именно в этой возрастной группе она успешно прошла испытания на эффективность. У лиц более старшего возраста применяется вакцина «Спутник V», разрешенная к применению у всех совершеннолетних граждан», — пояснили в пресс-службе.

Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев сообщил, что привитым против «Спутником V», возможно, через какое-то время понадобится ревакцинация другим препаратом. При этом он уточнил, что исследования в данном направлении еще идут.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы еще три российские вакцины от коронавируса: «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».