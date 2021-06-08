Госдума приняла в первом чтении законопроект о соблюдении ночью тишины в домах

Госдума приняла в первом чтении внесенный группой депутатов «Единой России» законопроект об обязательном соблюдении тишины в многоквартирных домах ночью. Об этом сообщается на официальном сайте.

Временной интервал, в течение которого не допускается шум, устанавливается законом субъекта России.

Кроме того, предусмотрены исключения — плач ребенка, звуки воды в инженерных трубах, звук шагов при обычной ходьбе и так далее. Нарушением не будет считаться шум от спасательных, аварийно-восстановительных и иных неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан.

Также законопроект обязывает собственников в случае необходимости выполнения работ, которые могут привести к нарушению режима тишины, уведомить об этом соседей путем размещения объявления в общедоступных местах.

По словам одного из авторов законопроекта, депутата Ольги Павловой, поправки в Кодекс России об административных правонарушениях будут внесены позднее.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил штрафовать до 50 тыс. рублей за нарушение тишины в многоквартирном доме.