Останки двух пассажиров так и не нашли после крушения рейса MH17

Останки двух из 298 человек до сих пор не были найдены после крушения Boeing в Донбассе в июле 2014 года. Такое заявление в ходе слушаний в нидерландском судебном комплексе «Схипхол» по катастрофе рейса MH17 сделал председательствующий судья Хендрик Стейнхейс, передает ТАСС.

По его словам, личности остальных 296 человек, чьи тела или части тел были обнаружены на месте крушения, были установлены.

«В отношении двух человек, которые предположительно находились на борту, но чьи останки не были обнаружены, было проведено расследование на основании найденных на месте крушения объектов, таких как удостоверения личности и мобильные телефоны», — сказал Стейнхейс.

Он отметил, что в результате этого расследования выяснилось, что данные люди были на борту рейса MH17, их телефоны были подключены к вышкам передачи сигналов рядом с аэропортом «Схипхол» и содержали снимки, сделанные в воздушной гавани.

Судья также указал, что посадочные талоны обоих людей находились в распоряжении аэропортовых служб, и оба были зарегистрированы как севшие на самолет.

«Это значит, что они находились на борту», — добавил Стейнхейс.

Ранее Стейнхейс сообщил, что экспертиза останков пилота малайзийского Boeing, потерпевшего крушение в Донбассе в 2014 году, свидетельствует о взрыве извне.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком в 2014 году. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

В ходе расследования совместной следственной группы (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов следствие сделало вывод, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего ВС России.