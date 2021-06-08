Власти объяснили режим повышенной готовности в Ленинградской области

В пресс-службе правительства Ленинградской области заявили о том, что решение о введении режима повышенной готовности из-за возможности загрязнения радиацией в поселке Кузьмолово является техническим. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ситуация не представляет опасности для жителей поселения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что введением особого режима Ленобласть поставила перед Росимуществом вопрос об определении специализированного пользователя указанного объекта.

По словам главы Всеволожского района Андрея Низовского, ситуация связана с конфликтом между руководством предприятия «Прикладная химия» и Росимуществом. Предприятие заявило о нежелании отвечать за «бочки с каким-то веществом», которые находились под его ответственностью до конца мая, передает РБК.

Ранее вице-губернатор региона Михаил Ильин заявил о введении в поселке Кузьмолово Ленинградской области режима повышенной готовности в связи с радиационной опасностью.

На территории Кузьмолово расположено предприятие ФГУП «РНЦ Прикладная химия», которое производит фторполимерные пленки, детекторы радиационного контроля, твердые источники кислорода и другую продукцию.