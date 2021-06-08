В России выявлено 9 977 новых случаев коронавируса

В России выявлено 9 977 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли за сутки 379 пациентов. Об этом сообщил оперативный штаб.

Днем ранее было зафиксировано 9 429 случаев COVID-19.

Отмечается, что из числа новых зараженных 15% не имели клинических проявлений болезни.

За последние 24 часа по выздоровлении из больниц выписаны 8 883 человека.

В Москве зафиксировано за минувшие сутки 3 817 случаев COVID-19. Это максимальное значение с 14 мая, тогда было зарегистрировано 3 818 заболевших.

Российская столица лидирует среди всех регионов России по уровню суточного прироста новых заболевших, наименьшие показатели за сутки зафиксированы в Магаданской области (4), Еврейской автономной области (4), в Чукотском автономном округе (1).

В общей сложности в России зарегистрировано 5 145 843 случая коронавируса, 124 496 умерших и 4 752 085 выписанных.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили о снижении заражений коронавирусом в мире.