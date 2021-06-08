Жительница Техаса открыла стрельбу в салоне из-за стоимости маникюра

Жительница американского штата Техас открыла стрельбу по владельцу маникюрного салона из-за того, что ей не понравилась озвученная цена на маникюр и педикюр. Об этом пишет NBC News.

Как сообщил шериф округа Харрис, 21-летняя девушка по имени Джоана Вара и ее сестра сделали маникюр и педикюр в салоне Katy Nails в Хьюстоне 29 мая. В дальнейшем у них возник конфликт с владельцем заведения, 42-летним мужчиной азиатского происхождения, из-за недовольства ценой на услуги.

Клиентка салона на какое-то время оставила свою спорившую сестру, а затем вернулась. Владелец салона попытался вытолкнуть женщину, после чего Вара направила на него пистолет и выстрелила. Злоумышленницы сбежали с места преступления.

Мужчину с ранением груди госпитализировали. Его состояние здоровья оценивается как критическое.

Джоане Варе предъявлены обвинения, ее поместили в тюрьму округа Харрис. Кроме того, она обязана выплатить штраф ​​в размере $75 тыс. Ее 20-летнюю сестру сначала арестовали за уклонение от ответственности, но после отпустили.

30 мая сообщалось, что в результате массовой стрельбы в округе Майами-Дейд во Флориде по меньшей мере два человека погибли и от 20 до 25 пострадали.