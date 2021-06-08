Авиакомпании России просят отложить запрет на регистрацию самолетов за рубежом

Российские авиакомпании попросили Росавиацию перенести введение запрета на регистрацию самолетов в реестрах иностранных государств с 2023 года на более поздний срок. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на источник, близкий к министерству транспорта России.

В настоящий момент вопрос, связанный с регистрацией самолетов в реестре России, еще не решили. В результате у компаний нет возможности развиваться.

«От того, как технически будет решен вопрос регистрации самолетов в российском реестре, зависит работоспособность всех авиакомпаний. Пока он решен таким образом, что не позволит нам развиваться. Должны быть выработаны меры, шлюзы и возможности, чтобы все компании продолжали работать конкурентно на рынке», — уточнил собеседник.

Гендиректор авиакомпании Smartavia Сергей Савостин объяснил, что в запрете на регистрацию лайнеров в реестрах других стран у бизнеса будут проблемы с формированием своего флота.

«В текущем режиме у лизингодателей, которые регистрируют суда в основном на Бермудах, не предусмотрена возможность перевода регистрации в России», — рассказал он.

Основная проблема перевода самолетов в госреестр в том, что российская нормативно-правовая база непонятна для лизингодателей. В итоге воздушное судно, оказываясь в госреестре России, выпадает из регуляторного международного поля, предупредил главный эксперт центра экономики транспорта ВШЭ Федор Борисов.

Ранее россиян предупредили о рисках турпоездок на грузопассажирских рейсах. Со многими странами, в том числе с Кипром и Тунисом, авиасообщение на регулярной основе до сих пор не возобновлено.