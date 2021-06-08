В Шотландии женщина отправила печенье с извинением жене своего любовника

Жительница Шотландии Элизабет Линдси получила в подарок печенье от другой женщины. С ней ранее изменил муж Линдси, сообщает Mirror.

Как выяснилось, любовница, отправляющая печенье жене мужчины, сама не знала, что он в браке. Угощение Линдси получила в годовщину расставания с мужем.

В коробке с печеньем также были извинения за то, что отправительница ранее переспала с мужем Линдси. В результате девушки смогли подружиться, несмотря на данную ситуацию.

«Это годовщина моего ухода от мужа, поэтому девушка, у которой был роман с ним, не знала его настоящего имени и подвергалась довольно жестокому обращению с его стороны. Она подарила мне подарок», — рассказала Линдси.

Мужчина врал своей жене и любовнице до того момента, пока ложь не вскрылась из-за переписки в телефоне. Пользователи TikTok, узнав о данной истории и ее развитии, поддержали девушек.