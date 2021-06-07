Друзей убитого полицейским под Новосибирском заподозрили в грабеже

Друзей случайно убитого полицейским под Новосибирском 19-летнего Векила Абдуллаева подозревают в грабеже, сообщает РЕН.ТВ со ссылкой на источник в местном УВД.

«Все это время уголовное дело, возбужденное в прошлом году, лежало без движения. Теперь же в нем появились подозреваемые», — рассказали в полиции.

Илькин Исмаилов и Руслан Курбанов подозреваются в нападении на местного жителя в Новосибирске, который сделал молодым людям замечание по поводу парковки их автомобиля на газоне. По данным следствия, предположительно Исмаилов и Курбанов избили мужчину и отняли у него мобильный телефон.

Ранее два попутчика новосибирца, скончавшегося от случайного выстрела полицейского, были арестованы судом на два месяца.

28 мая на автодороге Сибирь двое сотрудников ГИБДД начали преследовать автомобиль Toyota с тонированными стеклами, водитель которого не хотел останавливаться. Машина была задержана в районе рабочего поселка Мошково, в ней находились трое мужчин.

Действиям правоохранителей также начал препятствовать 19-летний молодой человек. По сведениям СК, полицейский, вышел за пределы своих полномочий и ударил юношу. После чего сотрудник полиции вынул из кобуры свой табельный пистолет и непроизвольно выстрелил в голову потерпевшему. 30 мая он скончался в больнице.

Центральный районный суд Новосибирска задержал этого полицейского, в его отношении возбуждено уголовное дело. 4 июня стало известно, что полицейский был освобожден под подписку о невыезде по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.