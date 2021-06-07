Поместье с бегемотами Пабло Эскобара открыли для широкой публики

В Колумбии, в департаменте Антьокия, власти вновь открыли для массового посещения асьенду (большое поместье), которая ранее принадлежала одному из крупнейших в мире наркобаронов — Пабло Эскобару. Об этом сообщает издание Infobae.

На территории Hacienda Napoles, площадь которой составляет около 3 000 гектаров, расположены гостиницы, автодороги, бассейны, 27 искусственных озер, собственная бензоколонка, взлетно-посадочная полоса, вертолетные площадки, ангары, а также разнообразная флора и фауна, представителей которой наркобарон собирал и незаконно ввозил со всего света.

Из ряда экзотических животных — носороги, слоны, верблюды, зебры, жирафы, журавли, импалы, олени, кенгуру, фламинго и страусы — выделяются бегемоты, которые могут в скором времени разрушить местную колумбийскую экосистему своим неконтролируемым размножением.

Из четырех разнополых особей популяция бегемотов в Колумбии расширилась до 80. Бурному росту числа животных, постепенно вымирающих в Африке, в Колумбии способствует подходящий климат и отсутствие естественных врагов. Отходами жизнедеятельности бегемоты засоряют местные водоемы, отчего гибнет рыба и растения.

Издание пишет, что несмотря на то, что в 2000 году асьенда Эскобара была превращена в тематический парк, живущие на ее территории виды находиться в постоянном конфликте, что мешает развитию туризма.