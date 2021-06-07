СК возобновил следствие по делу обвиняемых в коррупции генералов МВД

Следственный комитет России возобновил следствие в отношении бывших заместителей начальника следственного департамента МВД РФ Александра Краковского и Александра Бирюкова, которые вместе со следователем по особо важным делам МВД Александром Брянцевым обвиняются в злоупотреблении полномочиями при смягчении меры пресечения бизнесмену Альберту Худояну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Дело высокопоставленных офицеров МВД вернулось из Генпрокуратуры в Следственный комитет, который уже возобновил следствие», — сказал источник.

Защита обвиняемых не опровергла факт возврата дела на доследование, однако от комментариев отказалась.

Ранее возбуждение уголовного дела о коррупции в отношении бывших заместителей начальника следственного департамента МВД России Краковского и Бирюкова было признано законным. По версии следствия, правоохранители помогли фигуранту дела о мошенничестве в крупном размере Худояну добиться перевода на домашний арест.