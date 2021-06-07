СК возобновил следствие по делу обвиняемых в коррупции генералов МВД

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Заместитель главы Следственного департамента (СД) МВД РФ генерал Александр Бирюков на заседании... Заместитель главы Следственного департамента (СД) МВД РФ генерал Александр Бирюков на заседании...
Заместитель главы Следственного департамента (СД) МВД РФ генерал Александр Бирюков на заседании...
Пресс-служба Басманного суда/РИА «Новости»

Следственный комитет России возобновил следствие в отношении бывших заместителей начальника следственного департамента МВД РФ Александра Краковского и Александра Бирюкова, которые вместе со следователем по особо важным делам МВД Александром Брянцевым обвиняются в злоупотреблении полномочиями при смягчении меры пресечения бизнесмену Альберту Худояну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Дело высокопоставленных офицеров МВД вернулось из Генпрокуратуры в Следственный комитет, который уже возобновил следствие», — сказал источник.

Защита обвиняемых не опровергла факт возврата дела на доследование, однако от комментариев отказалась.

Ранее возбуждение уголовного дела о коррупции в отношении бывших заместителей начальника следственного департамента МВД России Краковского и Бирюкова было признано законным. По версии следствия, правоохранители помогли фигуранту дела о мошенничестве в крупном размере Худояну добиться перевода на домашний арест.