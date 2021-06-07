Нью-Йорк отпразднует победу над коронавирусом концертом в Центральном парке

Власти Нью-Йорка планируют пригласить 60 тыс. человек на концерт в Центральном парке 21 августа, чтобы отпраздновать победу над эпидемией коронавируса, сообщила газета New York Times.

Большинство билетов будут бесплатными, хотя будут и VIP-места. Ожидается, что на мероприятии будут специальные секторы для тех, кто привился от коронавируса, и тех, кто отказался от прививки, однако 70% билетов достанется тем, кто прошел вакцинацию.

Трехчасовое мероприятие также будет транслироваться по телевидению. Его рабочее название — «Официальное возвращение Нью-Йорка в Центральном парке».

По данным издания, уже выбран продюсер — 89-летний Клайв Дэвис, работавший с Дженис Джоплин, Брюсом Спрингстином и Уитни Хьюстон. Отмечает, что сам мэр города Билл де Блазио договаривался с Дэвисом о сотрудничестве.

По словам мэра, концерт станет частью целой недели мероприятий, посвященных празднованию победы над коронавирусом.

«Этот концерт станет уникальной возможностью. Здесь будет потрясающий состав исполнителей. Вся эта неделя будет не похожа ни на что из того, что вы когда-либо видели в Нью-Йорке» — цитирует издание мэра города.

Ранее сообщалось, что власти Брюсселя приняли решение отменить с 9 июня обязательное ношение масок на улицах, но с некоторыми ограничениями.