В Башкирии в райцентре поставили клумбы с коноплей

Клумбы с коноплей поставили в районном административном центре башкирского села Зилаир. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Жители села дали оценку необычному «благоустройству», зафиксировав проводившиеся работы на камеру телефона. По словам авторов видео, они рассчитывали, что в центре населенного пункта посадят сосны, а не наркотические растения.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, ведомству уже известно о случившемся. «Сотрудники полиции выезжали на место», — сказали в министерстве.

В пресс-службе отметили, что в данной ситуации уже разбираются.

Ранее в Подмосковье был задержан мужчина, который оборудовал на балконе парник для выращивания конопли.

До этого жительницу Пензы оштрафовали на 4 тыс. руб. за фотографию в социальных сетях, где на ней надеты носки с изображением конопли.