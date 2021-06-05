Под Анапой поезд раздавил автомобиль с людьми

В Краснодарском крае начато расследование ДТП с участием пассажирского поезда и легкового автомобиля. Погибли водитель и пассажир машины, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Недалеко от Анапы автомобиль «Toyota» выехал на железнодорожный переезд, несмотря на работавшую сигнализацию перед приближающимся поездом «Москва — Анапа», отмечают в пресс-службе.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, еще один пассажир получил травмы и был госпитализирован. Пассажиры поезда и локомотивная бригада не пострадали», — говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за ЧП на несколько часов задержаны пассажирские поезда сообщением Санкт — Петербург — Анапа и Смоленск — Анапа.

Ранее сообщалось, что в Туве перевернулся грузовой автомобиль, в котором был 21 пассажир, в том числе пятеро детей. Погибших нет, семь человек госпитализированы.