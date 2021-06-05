В Туве перевернулся грузовой автомобиль c пассажирами
Анастасия Лежепекова
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Грузовой автомобиль опрокинулся в Туве, перевозя пассажиров, часть из них госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
«Произошло опрокидывание грузового автомобиля с пассажирами. Пострадал 21 человек, в том числе пять детей (семь человек госпитализированы, в том числе два ребенка)», — говорится в сообщении.
По информации ТАСС, полученной в МВД республики, водитель грузовика скрылся с места происшествия.
«Водитель скрылся, в настоящее время его разыскивают сотрудники полиции», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что надувная лодка с группой туристов опрокинулась на реке в Хабаровском крае, в результате чего погибла женщина.
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