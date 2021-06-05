В Москве суд арестовал телефонных мошенников, обманувших ветерана Пронина

Кузьминский суд Москвы арестовал на два месяца двух мужчин, которые были задержаны за телефонное мошенничество. Пострадавшим стал ветеран Великой Отечественной войны Василий Пронин, передает ТАСС.

«Постановлением суда удовлетворены ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Конькова и Руслана Алимирзаева», — сказала пресс-секретарь суда.

Решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано. Арестованные вину не признают и заявляют, что их подставили в интернете.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о похищении у Пронина 400 тыс. рублей. Отмечается, что ему позвонил лжеправоохранитель, который обманом убедил его снять с банковского счета и передать третьему лицу денежные средства якобы «для поиска мошенника». По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Позже мошенников задержали.

Василий Гаврилович Пронин — ветеран Великой Отечественной войны, принимал участие в битве на Курской дуге.