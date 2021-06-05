Суд арестовал попутчика новосибирца, погибшего от выстрела сотрудника ДПС

Центральный районный суд Новосибирска арестовал на два месяца Илькина Исмаилова, попутчика 19-летнего Векила Абдуллаева, который погиб при задержании из-за случайного выстрела сотрудника ДПС. Об этом пишет «Сиб.фм» со ссылкой на пресс-службу суда.

Исмаилова, который попытался оказать сопротивление правоохранителям, обвиняют по части первой статей 318 и 319 УК РФ, то есть в применении насилия и оскорбления в отношении представителя власти. По статье 318 ему грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 5 лет, по статье 319 — штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов или исправительные работы до года.

28 мая на автодороге Сибирь двое сотрудников ГИБДД начали преследовать автомобиль Toyota с тонированными стеклами, водитель которого не хотел останавливаться. Машина была задержана в районе рабочего поселка Мошково, в ней находилось трое мужчин.

Действиям правоохранителей также начал препятствовать 19-летний молодой человек. По сведениям СК, полицейский, вышел за пределы своих полномочий и ударил юношу. После чего сотрудник полиции вынул из кобуры свой табельный пистолет и непроизвольно выстрелил в голову потерпевшему. 30 мая он скончался в больнице. Центральный районный суд Новосибирска задержал этого полицейского, в его отношении возбуждено уголовное дело.