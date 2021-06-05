В тайге на Урале ищут девятилетнего мальчика

Девятилетний ребенок из Челябинской области пропал в пятницу 4 июня в 60 километрах от Североуральска (Свердловская область), его ищут полиция, спасатели и волонтеры, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное ГУ МВД.

В пресс-службе главного управления сообщили, что о пропаже ребенка в полицию вечером сообщил его отец — священнослужитель одного из соборов Челябинской области. Вместе с ребенком он с незарегистрированной группой из 18 человек совершал подъем на Уральский хребет в районе базы «Крив».

«По предварительным данным, во время путешествия на гору у 46-летнего мужчины появились боли в правой ноге, в связи с чем ...возвращаясь обратно на базу, отец разрешил сыну самостоятельно вернуться к месту стоянки у подножья, так как сам быстро передвигаться не мог. Когда мужчина спустился с возвышенности, выяснилось, что школьник пропал. Найти его собственными силами туристы не смогли», — пояснили в ведомстве.

Начальник областного главка Александр Мешков поручил руководителям ближайших отделов полиции выделить дополнительные силы для помощи в розыске мальчика, а также создать в Североуральске оперштаб по координации поисковых мероприятий. Всего задействовано порядка 80 полицейских, в том числе кинолог со собакой, а также волонтеры и специалисты МЧС.

Ранее сообщалось, что женщина погибла при опрокидывании лодки с 18 туристами в Хабаровском крае.