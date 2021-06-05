В Кабардино-Балкарии женщина призналась, что сожгла мужа 10 лет назад

В Кабардино-Балкарии женщина призналась, что убила и сожгла мужа 10 лет назад. Об этом сообщается на сайте СУ СК по республике.

«Раскрыто преступление, совершенное более десяти лет назад. Уголовное дело было возбуждено по факту безвестного исчезновения жителя Прохладненского района, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.

Родные 28-летнего мужчины обращались в полицию 10 лет, но раскрыть его исчезновение не удалось. Тем не менее, следствие продолжилось, на подозреваемую указала падчерица, которая прошла полиграф.

«Результаты тестирования показали, что обследуемая, падчерица пропавшего мужчины, располагает информацией о том, что отчим стал жертвой преступления», — сказали следователи.

После правоохранительные органы провели дополнительные проверки и выяснили, что убийство было совершено женой. Жительница республики созналась в преступлении и рассказала, что сожгла тело, чтобы скрыть следы.

Ранее после убийства двоих детей в Якутии было заведено уголовное дело о халатности из-за ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками органа опеки. Фигурантом дела стал отец убитых сыновей.