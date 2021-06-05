Требования о самозатухающих сигаретах вступят в силу в Россию не ранее чем через год

Новые требования к сигаретам, согласно которым они должны быть самозатухающими, могут быть приняты в России не ранее 2022 года из-за тонкостей организационных процессов, сообщил ТАСС заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

«В соответствии с планом — 2022 год проработка этого вопроса. Дело в том, что требуется решение на уровне Евразийского экономического союза (ЕЭК), поскольку для этого требуется корректировка технического регламента, поэтому этот процесс не быстрый», — сказал чиновник.

Важность нововведения обусловлена, в частности, тем, что использование таких сигарет с пониженной воспламеняющей способностью — хороший способом предупреждения пожаров, добавил Салагай.

В январе МЧС совместно с Минздравом анонсировали, что готовят новые требования к сигаретам, в частности, по новым стандартам, сигареты должны быть самозатухающими.

Ранее сообщалось, что российские власти планируют поменять требования к упаковке табачных изделий — могут появиться обезличенные упаковки сигарет.