Американке вернули потерянный 46 лет назад кошелек

Жительнице города Вентура, штат Калифорния, вернули потерянный кошелек спустя 46 лет, сообщает Associated Press.

Коллин Дистен последний раз видела свой бумажник в 1975 году, когда пришла с ним в кинотеатр в Majestic Ventura Theater. Однако кошелек, предположительно, выпал через дыру в сумке женщины.

Спустя 46 лет сотрудник зала Том Стивенс обнаружил бумажник среди старых оберток от конфет, корешков билетов и банок с содовой. Внутри кошелька были старые фотографии, билет на концерт группы Grateful Dead в 1973 году и калифорнийские водительские права Коллин Дистин, срок действия которых истек в 1976 году.

Мужчина написал о своей находке в Facebook, его начальница Лоанн Вулларт также предложила разместить пост в социальных сетях. Запись набрала около тысячи репостов, информация дошла до самой Дистен и через несколько часов после публикации она сообщила, что кошелек принадлежит ей. После этого женщина приехала в Majestic Ventura Theater за своим потемневшим от времени кошельком. По ее словам, это было похоже на открытие «капсулы времени».

«Это действительно замечательно», — поделилась Дистен.