США обвинили гражданку Латвии в кибератаках в России

Американские власти предъявили гражданке Латвии обвинения в участии в хакерской группировке, совершавшей киберпреступления в России, Белоруссии, Украине и Суринаме. Об этом сообщает министерство юстиции Соединенных Штатов.

По данным властей США, 55-летняя Алла Витте была членом группировки Trickbot Group, распространявшей вредоносное программное обеспечение с 2015 года. Атаки хакеров были нацелены на учреждения, в том числе государственные, в США, России и еще девяти странах.

«Вредоносное ПО Trickbot было разработано для кражи личной и финансовой информации миллионов людей по всему миру, тем самым нанося значительный ущерб критически важной инфраструктуре в США и за рубежом», – заявила представитель обвинения Бриджит Бреннан.

Витте грозит до 20-30 лет лишения свободы.

Ранее агенство Reuters со ссылкой на информированные источники сообщило, что американский минюст повышает приоритет расследования кибератак до уровня терроризма.