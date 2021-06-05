Бразилия одобрила «Спутник V»

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) одобрило ввоз и применение российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V», трансляция ведется YouTube-канале регулятора.

Бразилия стала 67-ой страной, разрешившей применение «Спутника V». Как сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, препарат будет доставлен в Бразилию в июле текущего года. Его слова приводятся на странице вакцины в Twitter.

Россия — первая страна в мире, зарегистрировавшая вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

27 апреля бразильский регулятор принял решение не разрешать ввоз и применение «Спутника V», несмотря на заключение бразильского министерства науки о безопасности прививки. В ответ на это производители препарата «Спутник V» заявили, что отказ Anvisa от ввоза в страну данного препарата имеет политические причины.

Впоследствии регулятор признался, что не проводил тесты вакцины, после чего разработчики препарата сообщили о намерении подать иск против Anvisа об ущербе репутации. После этого стало известно о намерении агентства пересмотреть свое решение.