Ученый сообщил о падении уровня интеллекта в обществе

Средний уровень интеллекта человека в общества падает, сообщил директор ФГБНУ «Научный центр неврологии» Михаил Пирадов. Его слова приводит РИА «Новости».

По словам ученого, показатель интеллекта IQ у людей, родившихся с 1930 по 1980 годы, на 20% выше, чем у следующих поколений. Кроме того, значительная часть людей к 85 годам с высокой вероятностью будет страдать от болезни Альцгеймера или сосудистой деменции.

«Мы можем получить здоровое поколение, которое из себя ничего не будет представлять», – предупредил эксперт.

Он подчеркнул, что для прогресса человеческой цивилизации необходимо задуматься о своем ментальном здоровье.

Ранее психиатры из Королевского колледжа хирургов Ирландии установили, что употребление каннабиса снижает интеллект у подростков, приводит к уменьшению объемов серого вещества в гиппокампе и миндалевидном теле — областях, связанных с памятью и эмоциями. Подробности — в материале «Газеты.Ru».