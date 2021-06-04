Автор скандальной обнаженной съемки в Дубае выставил на торги кадры

Виталий Гречин, гражданин США и автор скандальной обнаженной фотосъемки в Дубае, выставил на торги спрятанные от полиции эмирата фотографии обнаженных девушек, сообщает Daily Star.

По словам Гречина, выручкой от продажи фотографий он собирается компенсировать «грабительские» штрафы и судебные издержки, уплаченные за освобождение девушек, его самого и российского бизнесмена Алексея Концова. Гречин уточнил, что эти затраты составили почти $500 тыс.

На продажу выставлен 26-секундный ролик, на котором девушки готовятся к съемке.

«Никто не видел этого высококачественного видео, которое ясно показывает непосредственные события, приведшие к фотосессии», — рассказал Гречин.

Он пояснил, что среди участниц фотосессии были представительницы самых разных профессий — учительница, музыкант, банкир и художница, например.

Ранее задержанный за фото голых девушек на балконе Алексей Концов рассказал, как провел 19 дней в дубайской тюрьме.