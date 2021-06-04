В РФПИ ожидают открытия России для вакцинного туризма

Россия может с июля открыться для желающих вакцинироваться иностранцев. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, пишет РИА «Новости».

«Россия с июля может открыться для вакцинного туризма», — сказал он.

О каких-либо деталях или условиях Дмитриев не рассказал.

Ранее Дмитриев отметил, что российской вакциной от коронавируса «Спутник V» интересуются в Венгрии, Вьетнаме и других странах. Кроме того, в арабских странах в ближайшее время могут пройти совместные испытания «Спутника V» и разработанных в Китае вакцин.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в РФ летом прошлого года. На данный момент она одобрена, как минимум, в 66 странах мира с общим населением свыше 3,2 млрд человек. При этом эффективность препарата оценивается в более 90%.