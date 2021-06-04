Петербургскую вакцину против коронавируса предварительно назвали «Аврора»

Директор НИИ Виктор Трухин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что вакцина от новой коронавирусной инфекции, которую разрабатывает Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА (СПбНИИВС), получила рабочее название «Аврора». Об этом сообщает ТАСС.

«Во внутренней документации она называется «Аврора». Этот вопрос на согласовании у создателей и разработчиков этого продукта непосредственно. И, конечно, [учитывается] оценка этико-слухового восприятия, плюс возможности транскрипции в латиницу», — рассказал он.

По его словам, в НИИ готовы начать производить вакцину сразу после ее одобрения.

Кроме того, Трухин отметил, что препарат будет использоваться в виде инъекций.

«Я думаю, клинические исследования покажут, хватит ли одной дозы, либо придется остаться на позициях, как это делают сейчас абсолютно все практически производители, на двухдозном применении», — добавил директор НИИ.

Ранее замруководителя Федерального медико-биологического агентства России Татьяна Яковлева заявила, что вакцина от COVID-19, которую разрабатывает ФМБА, будет защищать организм при любой мутации коронавируса.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии регистрацию прошли вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».