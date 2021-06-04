Суд отклонил жалобу «Медузы»* на признание иноагентом

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск интернет-издания «Медуза» (организация включена Минюстом в список иноагентов), пытавшегося оспорить включение в список СМИ, являющихся иностранными агентами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Валентину Норбах.

«По иску «Медузы» к Минюсту в удовлетворении исковых требований отказано», — сказала собеседница агентства.

Издание «Медуза», редакция которого расположена в Риге, была включена в реестр СМИ-иноагентов в апреле текущего года.

Ранее Роскомнадзор оштрафовал ООО «Радио свободная Европа/ Радио Свобода (организация включена Минюстом в список иноагентов)» и его гендиректора на 11 млн руб. Всего в отношении организации было составлено 116 протоколов из-за отсутствия (или ненадлежащей) маркировки на информационных ресурсах девяти СМИ-иноагентов.

До этого Госдума приняла закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами и занимающихся политикой в России на средства из-за рубежа.