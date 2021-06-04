Срочника Шамсутдинова перевели в тюменскую колонию

Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, осужденного на 24,5 года за убийство сослуживцев в воинской части Забайкалья, перевели в исправительную колонию № 2 в Тюмени. Об этом сообщил его адвокат Руслан Нагиев на странице в Instagram.

Отмечается, что Шамсутдинов доставлен в эту колонию по месту своего жительства.

Адвокат сообщил, что после карантина, который продлится около 14 дней, подзащитного сможет навестить его отец. Адвокаты также планируют навестить бывшего солдата в колонии.

25 октября 2019 года в воинской части Забайкальского края солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое пострадали. Срочник объяснил, что на преступление его подтолкнули неуставные отношения. Психологическая экспертиза установила, что Шамсутдинов отдавал отчет своим действиям.

Второй восточный окружной военный суд 21 января текущего года приговорил Шамсутдинова к 24,5 года колонии строгого режима и частично удовлетворил иски потерпевших — в сумме на 9,8 млн руб.