Доставка марихуаны в Калифорнии ищет оплачиваемого стажера для тестирования продукта

Служба доставки марихуаны из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, нанимает оплачиваемого стажера на три месяца, чтобы он тестировал ее продукцию и писал отзывы. Об этом сообщает издание USA Today.

Генеральный директор Emjay Крис Вон рассказал изданию, что его компания по выращиванию марихуаны хочет «превратить это в действительно веселый опыт».

«Нужно попробовать новые продукты. Нужно увидеть, что хорошо и что, по нашему мнению, понравится людям. Мы должны писать обзоры на такое», — сказал Вон, уточнив, что «это могла бы быть замечательная летняя стажировка».

За работу будет выплачиваться 15 долларов в час из расчета до 16 часов в неделю. Соискатели должны приложить одностраничный образец письма или видео продолжительностью менее 4 минут 20 секунд с подробным описанием того, почему они идеально подходят для этой роли. Те, кто желает подать заявку, должны быть не моложе 21 года и быть резидентом Калифорнии. Компания также ищет людей «с опытом».

и компания хочет кого-то, кто не случайно увлекается марихуаной.

«Это действительно должен быть тот, кто очень хорошо осведомлен, как определенные вещи влияют на его тело. Это тот, кто действительно настроен на эффекты, но, что более важно, может четко может общаться, фиксировать точное воздействие и эффект », - сказал Вон.

В 2018 году Калифорния стала крупнейшим штатом США, в котором легализовано употребление марихуаны в развлекательных целях — с тех пор жители штата старше 21 года имеют право хранить до одной унции (около 28 граммов) каннабиса или выращивать у себя дома до шести растений конопли.