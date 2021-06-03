Екатерина Мизулина назвала справедливым штраф Моргенштерну за пропаганду наркотиков

Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина прокомментировала «Газете.Ru» решение суда оштрафовать российского рэпера Моргенштерна на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков.

«Лига безопасного интернета приветствует сегодняшнее решение суда. Суд принял абсолютно верное и справедливое решение исходя из тех материалов, которые были в наличии. В так называемом творчестве этого исполнителя и во всем его образе жизни, транслированном в соцсетях, очевидна системная и последовательная пропаганда употребления наркотиков. У исполнителя будет время подумать о том, какой он вред наносит детям и подросткам своей пропагандой», — заявила она.

Общественница также подчеркнула необходимость повышения штрафов за правонарушения подобного рода.

«Штрафы за пропаганду наркотиков необходимо повышать, мы видим, что тот штраф, который был назначен, — это максимально возможный штраф в рамках этого дела сегодня, и он не соответствует тому вреду, который его так называемым творчеством был нанесен детям и подросткам», — считает Мизулина.

При этом собеседница «Газеты.Ru» не исключила дальнейшее возбуждение уголовных дел против исполнителя.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал Моргенштерна (настоящее имя Алишер Валеев) на 100 тыс. руб. за пропаганду наркотиков в песнях и клипах.

В апреле Мизулина рассказала о своем обращении в Генеральную прокуратуру России, в котором попросила проверить Моргенштрена на пропаганду наркотиков.

В дальнейшем по факту обращения против рэпера было возбудили административное дело по статье 6.13 КоАП РФ («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств»).