МВД по Красноярскому краю выпустило ролик о грустном участковом в лесу

Главное управление МВД по Красноярскому краю опубликовало видео, в котором в оригинальной форме призвало граждан не переводить деньги злоумышленникам. Ролик под названием «Участковый в лесу» опубликован на официальном YouTube-канале ведомства.

На кадрах сотрудник правоохранительных органов с печальным выражением лица прогуливается в лесу между деревьями, нюхает одуванчики и лежит на траве. Все это происходит под песню группы Любэ «Березы».

«Каждый раз, когда вы переводите деньги мошенникам, где-то грустит один участковый», — гласит надпись в конце видео.

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