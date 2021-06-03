Екатерина Мизулина рассказала, как может быть устроен «Белый интернет» для школьников

Анонсированный в Минпросвещения проект «Белый интернет» для школьников может быть реализован посредством установки дополнительных программных настроек браузера либо как отдельный продукт для детей, рассказала «Газете.Ru» директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

По словам общественницы, в «Белом интернете» у детей будет полностью запрещен доступ ко всей запрещенной российским законодательством информации.

«Скорее всего это будет реализовано в виде каких-то дополнительных программных настроек браузера, чтобы их легко мог включить родитель. Также вероятно, что это будет отдельный продукт, который будет устанавливаться на устройство ребенка», — объяснила Мизулина.

Она также напомнила о том, что запуск подобных проектов давно обсуждается, и ряд операторов уже занят разработкой подобных сервисов.

«Другой вопрос состоит в том, какие именно ресурсы попадут в число рекомендуемых, и какие будут одобрены и признаны хорошими. Это дискуссионный вопрос, так, если говорить о крупнейших социальных сетях, от доступа к плохому контенту от хорошего ребенка ограждает лишь один клик. Здесь важно понимать, как будут настроены механизмы модерации, и действительно ли весь негативный контент по мнению родителей будет закрыт для детей», — добавила директор Лиги безопасного интернета.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что в стране разрабатывают «белый интернет» для школьников.

«Сегодня создается так называемый «белый интернет» для школьников, где тоже есть соцсети, мессенджеры, но там проверенное содержание», — объяснил министр.