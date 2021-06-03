Турция упростила правила въезда для россиян

В Турции с 1 июня упростили правила въезда для граждан РФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Turkish Airlines.

Теперь привитые туристы не должны будут предъявлять справку с ПЦР-тестом, въезд на территорию будет возможен с сертификатом о вакцинации, завершившейся не позднее чем за 14 дней до поездки в Турцию. В качестве альтернативы можно предоставить справку о наличии антител после коронавируса, перенесенного в течение последних шести месяцев.

Для непривитых и непереболевших граждан необходимо будет иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19. Исследование должно проводится не ранее чем за 72 часа до прибытия в Турцию. Детям до 6 лет справка не нужна.

Также прибывающие в страну туристы должны будут заполнить анкету для въезда на сайте register.health.gov.tr и предъявить ее в распечатанном или цифровом виде при регистрации на рейс.

Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля из-за пандемии коронавируса. В настоящее время они действуют до 21 июня.

Ранее в Ростуризме заявили, что у россиян появится возможность поехать в Турцию в июле.