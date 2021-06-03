В России коронавирус подтвердился еще у 8 933 человек
close
В России выявили 8 933 новых случая коронавируса, сообщает федеральный оперштаб.
Выздоровели за прошедший день 9 383 пациента, умерли 393.
Больше всего случаев заражения было зафиксировано в Москве (2876), Петербурге (841), Московской области (770), Ростовской области (158) и Нижегородской области (155).
За весь период пандемии коронавирус подтвердился у 5 099 182 жителей России, вылечились 4 711 982, скончались 122 660.
Ранее иммунолог заявил, что в России нет рисков возникновения третьей волны коронавируса.
close