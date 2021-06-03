Сотни россиян застряли в аэропорту Стамбула из-за несогласованного рейса

Сотни россиян застряли в аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле из-за того, что турецкий авиаперевозчик не смог согласовать нерегулярный рейс после завершения вывозной программы, передает «Интерфакс».

«Авиакомпания из Турции не смогла согласовать с российской стороной вылет нерегулярного рейса из Стамбула в Москву 2 июня. Поэтому рейс был отменен. Пассажиры находятся в аэропорту», — сообщил агентству источник в аэропорту.

По его словам, также был отменен обратный рейс из Домодедово в Стамбул. Однако пассажирам получили обратно свой багаж, после чего они разъехались по домам, отметил собеседник агентства.

Он также напомнил, что программа вывоза российских туристов, которая стартовала после ограничения авиасообщения с Турцией, завершилась 1 июня, но при этом один из турецких перевозчиков продолжал осуществлять продажу авиабилетов на последующие даты.

Как сообщили агентству в пресс-службе Домодедово, вопрос согласования рейсов — прерогатива авиационных властей двух стран. «Получение разрешения на выполнение полетов — вопрос взаимодействия авиакомпании и авиационных властей», — заявил собеседник.

В пресс-службе подчеркнули, что аэропорт не участвует в этом процессе, добавив, что воздушная гавань обслуживает рейсы в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что Россия сохранит ограничение авиасообщения с Турцией после 1 июня. 12 апреля российский оперштаб принял решение приостановить авиационное сообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране.