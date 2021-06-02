Пытавшийся совершить суицид в зале суда оппозиционер Латыпов выписан из больницы

Белорусский оппозиционер Степан Латыпов, который ранее нанес себе травму в зале суда, выписан из больницы. Об этом сообщили в эфире государственного телеканала СТВ.

«Менее чем через сутки пациента выписали из больницы. Речи об угрозе жизни, уверены врачи, идти не может», — сообщили в эфире.

Суд над Латыповым может быть возобновлен 10 июня.

По данным Следственного комитета Белоруссии, в августе 2020 года Латыпов возглавил группу людей для участия в протестных акциях. В этих целях он создал в Telegram чат, через который распространял агитационные материалы. По версии следствия, Латыпов и участники созданного им сообщества систематически принимали участие в несанкционированных акциях в Минске в конце августа — середине сентября 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что Латыпов совершил попытку суицида в суде. Мужчина потерял сознание. Открыть клетку сразу не удалось, поскольку у охранников не было ключей. На место прибыла «скорая помощь». Латыпова уложили на носилки и вынесли из здания суда.