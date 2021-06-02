В ЛНР могут ввести смертную казнь

Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и парламенту с предложением об усилении наказания «за совершение преступлений против мира и безопасности человечества», в качестве максимальной санкции может быть введена смертная казнь. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Установлены вопиющие факты, свидетельствующие о бесчеловечности украинских карателей – участников, так называемых, «добробатов» и боевиков ВСУ», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что у следователей есть достаточно доказательств, чтобы заявить о необходимости усилить санкции некоторых статей действующего уголовного кодекса. Прежде всего речь идет о преступлениях против мира и безопасности человечества.

Ранее генпрокуратура ЛНР попросила Белоруссию предоставить основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича для следственного эксперимента. В ведомстве заявили, что в ходе расследования уголовного дела установлена причастность молодого человека к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры.

27 мая генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело в отношении Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева.