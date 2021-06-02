Ростуризм: миллион россиян заплатили за отмененные туры в Турцию 30 млрд рублей

Руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова заявила, что поехать в Турцию в апреле-июне 2021 года планировали около миллиона российских туристов. Об этом она рассказала в интервью программе «Поздняков» на НТВ.

«Я, как руководитель профильного ведомства, особенно переживаю за тех граждан, которые уже приобрели путевки в Турцию и физически внесли деньги. У нас общий объем обязательств перед гражданами примерно на 30 млрд рублей», — сказала глава Ростуризма.

Ранее Догузова сообщила, что в ведомстве не исключают, что к июлю 2021 года у граждан России появится возможность посетить турецкие курорты.

12 апреля российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение приостановить авиационное сообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по COVID-19 в стране. 31 мая оперштаб объявил о продлении ограничений до 21 июня.