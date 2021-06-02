В Раду внесли законопроект о легализации каннабиса в медицинских целях

Группа депутатов Верховной рады Украины внесла на рассмотрение парламента законопроект о легализации медицинского каннабиса. Соответствующий проект зарегистрирован на сайте парламента.

Авторами законопроекта выступили более 60 депутатов из различных партий. Полный тест документа пока не опубликован на сайте Верховной рады.

Замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук объяснила, что документ предполагает введение усиленного контроля за оборотом каннабиса в медицинских и научных целях за счет электронного реестра всех препаратов. Отпуск товара будет осуществляться по электронным рецептам от врача. Любая деятельность, связанная с оборотом медицинского каннабиса, будет лицензирована. Также необходимо будет составлять отчеты и представлять информацию контролирующим органам.

Ранее сообщалось, что украинские власти приняли решение об исключении некоторых препаратов на основе каннабиса из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Первой за использование марихуаны в медицинских целях выступила в 2019 году Ульяна Супрун, занимавшая должность министра здравоохранения Украины.

25 октября 2020 года в день местных выборов президент страны Владимир Зеленский устроил всеукраинский опрос по важным для страны темам. Один из вопросов был о легализации каннабиса в медицинских целях. Такое предложение тогда поддержали 70% респондентов.