Россиян предупредили о заморозках в ближайшие дни

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о ночных заморозках в нескольких регионах. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, температура воздуха будет опускаться ниже 0°C в Приволжском федеральном округе в ближайшие две ночи.

«Заморозки в ближайшие ночи прогнозируются и в тех регионах, где было невероятно тепло еще пять дней назад, в Свердловской области — до -2°C заморозки, на юге Тюменской области — до -5°C», — сказал синоптик.

Вильфанд добавил, что отрицательные температурные значения также прогнозируются в Кировской, Омской и Томской областях.

Ранее россиянам рассказали, какая погода будет этим летом. Ожидается, что температура будет выше обычных климатических значений в северной половине европейской и азиатской части России.

Также до этого стало известно, когда ждать потепления в Москве.