Следствие считает, что в основе уголовного дела Пивоварова лежит пост в соцсети

В основе уголовного дела бывшего директора объединения «Открытая Россия» (признано нежелательным на территории РФ, прекратило свою деятельность) Андрея Пивоварова лежит его пост в интернете, «в котором содержится агитация сбора средств для печати» для одного из проектов, считает следователь, слова которого приводит ТАСС.

По версии следствия, в августе 2020 года подозреваемый, являясь участником иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку данной организации. Ранее Пивоваров уже неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в нежелательной организации.

Следователь попросил заключить Пивоварова под стражу, отметив, что тот узнал о возбуждении дела, сообщил об этом знакомым и пытался скрыться за границу.

«[Установлено, что он] приобрел авиабилет на рейс с целью вылета на территорию Польши, в последующем планировал скрыться на территории Грузии, где у него открыт расчетный счет в банке», — заявил следователь.

Защита в свою очередь утверждает, что подозреваемого не уведомляли о возбуждении уголовного дела и скрываться он не планировал.

Ранее Пивоваров был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» при вылете в Варшаву. Его этапировали в Краснодар. Позже, экс-координатор «Открытой России» Татьяна Усманова в своем Telegram-канале пояснила, что дело против Пивоварова завели из-за репоста в Facebook.

2 июня проходит суд по избранию Пивоварову меры пресечения.

27 мая исполнительный директор признанной в России нежелательной «Открытой России» Андрей Пивоваров объявил о полном прекращении деятельности организации. Руководство также дополнило, что будут закрыты отделения в регионах.