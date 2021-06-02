Пивоваров не признал вину по делу об участии в работе нежелательной организации

Бывший директор признанной нежелательной в России неправительственной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров, обвиняемый в участии в нежелательной организации, во время судебного заседания не признал свою вину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пивоваров был задержан 31 мая в аэропорте Санкт-Петербурга при вылете в Варшаву. Его этапировали рейсовым самолетом из Петербурга в Краснодар для проведения следственных действий и избрания меры пресечения.

27 мая исполнительный директор признанной в России нежелательной «Открытой России» Андрей Пивоваров объявил о полном прекращении деятельности организации. Руководство также дополнило, что будут закрыты отделения в регионах.

Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в России деятельность организации «Открытая Россия». Организация «Открытая Россия» была учреждена в 2001 году.