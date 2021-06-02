В России зарегистрировали препарат для лечения пневмонии при коронавирусе

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России зарегистрировало новый препарат для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение коронавируса. Об этом сообщается на сайте ФМБА.

«25 мая ингаляционный лекарственный препарат «Лейтрагин», разработанный в Федеральном медико-биологическом агентстве, был зарегистрирован министерством здравоохранения РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что клинические исследования подтвердили эффективное профилактическое действие «Лейтрагина» в отношении респираторных вирусных инфекций, в первую очередь, вызванных SARS-CoV-2.

Лейтрагин — это первый представитель нового класса лекарственных средств, направленных на профилактику и борьбу с цитокиновым штормом («чрезмерная реакция» иммунной системы на вирус), отягощающим течение коронавируса. Цитокиновый шторм предшествует возникновению острого респираторного дистресс синдрома, полиорганной недостаточности, а также нарушениям свертывающих свойств крови, которые являются основными причинами смертности при COVID-19, отметили в ФМБА.

Ранее сообщалось, что ФМБА России получило патент на лекарство от коронавируса в виде спрея в нос.