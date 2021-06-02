В Московском зоопарке родились детеныши лесных северных оленей

В зоопарке Москвы на свет появились детеныши лесного северного оленя, эти животные занесены в международную Красную книгу. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Отмечается, что двое оленят — самец и самка — родились в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Животные появились на свет с разницей в несколько дней, у них разные матери.

Специалисты рассчитывают, что в будущем, когда малыши окрепнут, их можно будет отпустить в дикую природу для восстановления поголовья лесных северных оленей.

В настоящее время всего в Центре воспроизводства редких видов животных обитают 17 лесных северных оленей. Они разделены на две группы, в каждой из которых есть один доминирующий самец и несколько самок.

В дикой природе северных оленей можно встретить на полуострове Таймыр, в тайге, раскинувшейся от Карелии до Охотского побережья, на Кольском полуострове, в Забайкальском и Алтайском краях, а также в Норвегии, Швеции, Финляндии, Исландии, Канаде и в других странах.

Мировая популяция оленей составляет более 10 млн особей, однако их численность постоянно снижается. У этого вида животных есть несколько разновидностей, в том числе европейский, новоземельский, сибирский тундровый, охотский и лесной северный олень. Некоторые из них находятся под угрозой исчезновения.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке у валлисских овец и карликовых овец уэссан родились ягнята.